Einer der normalerweise zwölf in einem Kreis angeordnete Sterne fehlte in Anspielung auf den Brexit aber auf der Vorderseite des Hoodies - er war auf der Rückseite angebracht. "Europa muss für sich selbst sprechen und handeln", sagte er. Es müssten auch mehr als zuvor mit einer Stimme sprechen.

Ursula von der Leyen eröffnet um 14 Uhr

Freitag, 13.39 Uhr: Die transatlantischen Beziehungen, die zunehmenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen und die Krisen im Nahen Osten zählen zu den Hauptthemen der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz. Die Konferenz wird um 14 Uhr von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) und ihrem britischen Kollegen Gavin Williamson eröffnet.

Zwischenfall vor Sicherheitskonferenz 2019: Polizeiauto brennt

Freitag, 12:25 Uhr: Es gibt den ersten Sicherheits-Zwischenfall der diesjährigen Siko: Ein in Zamdorf abgestellter Sprinter der Polizei Rheinland-Pfalz ist am frühen Morgen in Brand gesteckt worden. Der Schaden beträgt laut Polizei 70.000 Euro. Das K43 (Staatschutz) ermittelt.

Freitag, 12 Uhr: Als Vertreter der "Mayor for Peace"-Sektion mahnt Oberbürgermeister Dieter Reiter die Teilnehmer der Sicherheitskonferenz kurz vor Beginn: "Ich appelliere anlässlich der MSC 2019 an alle verantwortlichen Konferenz-Beteiligten, bestehende oder sich neu entwickelnde Interessenskonflikte und Großmacht-Rivalitäten im Dialog zu lösen und nicht mit einer neuen Spirale nuklearen Wettrüstens zu reagieren."

Reiter weist in diesem Zusammenhang auf die gleichzeitig stattfindende Internationale Münchner Friedenskonferenz hin: "Hier sollen die Chancen für eine Entwicklung zu Frieden und Gerechtigkeit, die Ursachen von Krieg und Flucht sowie gewaltfreie Politikkonzepte erörtert werden", so der Oberbürgermeister.

Siko 2019: Die geplanten Höhepunkte

Freitag, 10.07 Uhr: Bei der diesjährigen Siko sind 4.400 Polizisten im Einsatz. Sie sollen dafür sorgen, dass bei der Sicherheitskonferenz alles glatt über die Bühne geht. Insgesamt zehn Hotels müssen bewacht, 250 geschützte Autokonvois begleitet werden. Dafür müssen auch Straßen gesperrt werden. Die Polizei warnt vor Verkehrsbehinderungen - und bittet die Münchner um Verständnis.

Freitag, 9.07 Uhr: Ein Blick aufs Programm: Höhepunkt werden die Reden von US-Vizepräsident Mike Pence und Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag sein. Der französische Präsident Emmanuel Macron und der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu haben ihre Teilnahme dagegen abgesagt. Trotzdem rechnet Konferenzleiter Wolfgang Ischinger damit, dass die bis Sonntag dauernde Tagung die "wichtigste und größte" seit der Gründung vor mehr als 50 Jahren wird. Er begründet das unter anderem damit, dass die Delegationen aus den USA und China so groß und prominent besetzt seien wie noch nie.

Ivanka Trump zur Sicherheitskonferenz angereist

Freitag, 8.10 Uhr: Ein hochkarätiger Gast - zumindest vom Namen her - ist bereits in München gelandet: Ivanka Trump. Die Tochter von US-Präsident Donald Trump wird an der zweitägigen Konferenz teilnehmen. Am Flughafen empfing sie US-Botschafter Richard Grenell.

Freitag, 8 Uhr: Die Sicherheitskonferenz ist ein logistischer Kraftakt. Sämtliche Delegationen müssen untergerbracht werden, An- und Abreise zum Flughafen organisiert und koordiniert werden. Hier lesen Sie, wer in welchem Hotel in München schläft.

Freitag, 6 Uhr: Die Polizei hat in der Innenstadt den Sperrbereich rund um das Tagungshotel Bayerischer Hof dicht gemacht. Der Radius reicht wie jedes Jahr kreisförmig um das Hotel, von Maximiliansplatz über die Kaufingerstraße bis fast zum Odeonsplatz. Stark bewaffnete Beamte bewachen die Zone, hinein darf nur, wer Anwohner ist oder eine anderweitige Genehmigung hat.

Der Sicherheitsbereich umfasst folgende Straßen: Promenadeplatz – Kardinal-Faulhaber-Straße – Karmeliterstraße – Hartmannstraße, sowie Teile der Pacellistraße, Prannerstraße und Maffeistraße.

Im Folgenden erklärt die AZ, wer die Teilnehmer sind, welche Themen auf der Agenda stehen – und mit welchen Beeinträchtigungen Münchner während der Sicherheitskonferenz 2019 rechnen müssen.

Wann und wo findet die Sicherheitskonferenz 2019 statt?

Zwischen dem 15. und 17. Februar wird im Hotel Bayerischer Hof am Promenadeplatz in der Altstadt getagt. Dort residieren und besprechen sich Staats- und Regierungschefs sowie Minister seit Jahren in verschiedenen Runden, weil das Hotel neben riesigen Zimmern auch entsprechende Tagungsräumlichkeiten bietet. Alles an einem Platz ist die Devise der - in Englisch - Munich Security Conference (MSC).

Wer sind die Teilnehmer der Sicherheitskonferenz 2019?

Die Veranstalter der Münchner Sicherheitskonferenz erwarten in diesem Jahr eine Rekordzahl prominenter Teilnehmer. US-Vizepräsident Mike Pence kündigte seine Teilnahme an. Außerdem werden Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und der ägyptische Staatschef Abdel Fattah al-Sisi erwartet.

Aus den USA kommen neben Pence auch der geschäftsführende Verteidigungsminister Patrick Shanahan und die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi. Außerdem dabei: US-Präsidententochter Ivanka Trump und ihr Ehemann Jared Kushner. Damit gewinnt die US-Delegation, die die größte in der Geschichte der Sicherheitskonferenz sein soll, weiter an Prominenz. Insgesamt haben sich 55 Mitglieder des US-Senats und des Repräsentantenhauses angekündigt. Außenminister Mike Pompeo wird hingegen nicht an der Sicherheitskonferenz teilnehmen, obwohl er in Europa unterwegs ist und kurz vorher zusammen mit Pence an einer Nahost-Konferenz in Warschau teilnimmt.

Die russische Delegation wird von Außenminister Sergej Lawrow angeführt. Außerdem wird der oberste Außenpolitiker der Kommunistischen Partei Chinas, Yang Jiechi, dabei sein.

Unter den Gästen aus Deutschland wird auch die neue CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sein. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) eröffmet mit ihrem britischen Kollegen Gavin Williamson die Konferenz. Außerdem sind aus dem Bundeskabinett dabei: Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz, Außenminister Heiko Maas (beide SPD), Gesundheitsminister Jens Spahn und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (beide CDU).

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat überraschend seine Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz abgesagt. Ein gemeinsamer Auftritt von Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel sollte der Höhepunkt der Konferenz sein.

Worum geht es bei der Sicherheitskonferenz?

Thematischer Schwerpunkt wird neben den Krisen und bewaffneten Konflikten dieser Welt der Zustand Europas in Zeiten von Brexit und zunehmendem Nationalismus sein. "Wir wollen zeigen, dass die EU nicht dabei ist zu zerbröseln", sagte Siko-Leiter Wolfgang Ischinger.

Sperrzone bei der Sicherheitskonferenz 2019

Von Freitag, 15. Februar 2019 (6 Uhr), bis Sonntag, 17. Februar 2019 (15 Uhr), gilt der Sicherheitsbereich rund um das Hotel Bayerischer Hof. In diesem Zeitraum haben nur speziell akkreditierte Personen, oder Personen mit einem berechtigten Interesse einen Zutritt zu diesem Areal.

Der Sicherheitsbereich umfasst folgende Straßen: Promenadeplatz – Kardinal-Faulhaber-Straße – Karmeliterstraße – Hartmann-straße, sowie Teile der Pacellistraße, Prannerstraße und Maffeistraße.

Proteste und Demonstrationen während der Sicherheitskonferenz 2019

Ein Bündnis aus 90 Organisationen mobilisiert zum Protest gegen die Münchner Sicherheitskonferenz vom 15. bis zum 17. Februar im Hotel Bayerischer Hof. Geplant ist eine Demonstration in der Innenstadt mit rund 4.000 Teilnehmern, sagte Claus Schreer vom "Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz". Start ist am 16. Februar um 13 Uhr am Stachus. Die Abschlusskundgebung am Marienplatz soll zwischen 15 Uhr und 17 Uhr stattfinden.

Der Demonstrationszug wird folgenden Weg nehmen: Karlsplatz – Lenbachplatz – Maximiliansplatz – Platz der Opfer des Nationalsozialismus – Brienner Straße – Odeonsplatz – Residenzstraße – Max- Joseph-Platz – Dienerstraße – Marienplatz

Ebenfalls angemeldet ist eine Menschenkette mit rund 600 Teilnehmern durch die Münchner Fußgängerzone vom Karlsplatz bis hin zum Marienplatz. Die Demonstranten wollen der Ankündigung nach das Tagungshotel umzingeln.

Sicherheitskonferenz 2019: Parkplätze, Umleitungen und Sperrungen

In und um den Bereich der Sicherheitszone am Hotel Bayerischer Hof ist eine absolute Haltverbotszone, das steht auch auf den Schildern, die dort angebracht sind. Am Wochenende wird es weitere Halteverbotszonen geben auch wegen der Demonstrationen. Die Polizei hat angekündigt, widerrechtlich geparkte Autos konsequent abzuschleppen. Auch außerhalb der Innenstadt drohen Halteverbotszonen. Autofahrer sollten sich also genau umschauen, bevor sie ihren Wagen parken. Die Tram der Linie 19 wird umgeleitet zwischen Hauptbahnhof und Maxmonument, die Tram 21 zwischen Stachus und Max-Weber-Platz.

Um die Gäste der Sicherheitskonferenz nach dem Eintreffen am Flughafen in die Stadt zu bringen, plant die Polizei auch kurzfristige Sperrungen während der Transferfahrten. Den Münchner Autofahrern bleibt dann nichts anderes übrig, als zu warten bis der Tross mit Blaulicht und Polizeischutz vorbeigefahren ist. Erst dann geht es weiter.

Die Münchner Polizei verspricht aber, "das Spannungsfeld zwischen der Mobilität der Bevölkerung und der Sicherheit der vereinzelten schutzbedürftigen Konferenzteilnehmer mit Augenmaß zu behandeln".

Die Münchner können sich während der Sicherheitskonferenz über das Bürgertelefon informieren. Die Hotline ist rund um die Uhr verfügbar: 089 / 2910 1910.

Polizeiaufgebot während der Sicherheitskonferenz 2019

Das Polizeipräsidium München wird insgesamt 4.400 Polizeibeamte aus ganz Bayern sowie auch aus dem gesamten Bundesgebiet an diesem Wochenende in München einsetzen. Zehn Hotels müssen bewacht werden, 250 geschützte Autokonvois müssen begleitet werden.

"Unseren Einsatzkräften, aber auch der Münchner Bevölkerung, wird an diesem Wochenende wieder einiges abverlangt", sagt Polizeivizepräsident Werner Feiler, der Leiter der polizeilichen Einsatzmaßnahmen.

Er baut auf die Geduld der Münchner, die in den letzten Jahren viel Gelassenheit und Verständnis gezeigt hätten, so Feiler. "Von den Veranstaltungskritikern wünsche ich mir, ihre eigenen Anliegen mit friedlichen Mitteln zu vertreten", sagt der Polizeivizepräsident in Hinblick auf die Demonstration am Samstag.

Luftraum über München gesperrt

Von Freitag (7 Uhr) bis Sonntag (19 Uhr) sind in München nicht nur Straßen, sondern auch der Luftraum gesperrt. In dem Zeitraum gilt über der Innenstadt die Flugbeschränkung des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Wer seine Drohne steigen lassen will, sollte das also besser an einem anderen Wochenende oder außerhalb von München machen. Die Polizei hat eine strenge Überwachung des Luftraums angekündigt.

