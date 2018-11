Beispielsweise das Hoheitsrecht über die Territorialgewässer zu klären?

Genau das ist der Ursprung des Konflikts. Die Kontrolle über Territorialgewässer steht den Staaten zu, die Anspruch haben auf das Küstengebiet dahinter. Und das ist das Problem: Die Krim ist 2014 von Russland annektiert worden. Es erhebt folglich Anspruch auf die Küstengewässer. Und das erkennen weder die Ukraine noch der Westen an.

Richter: "Putin will zunächst den Status quo erhalten"

De facto kann man sagen: Russland kontrolliert. Aber ukrainische Schiffe konnten die Meerenge bislang ohne Weiteres passieren.

Die freie Durchfahrt haben Russland und die Ukraine 2003 vereinbart. Das hat so lange geklappt, bis die Nadelstiche zwischen Ukrainern und Russen zunahmen, beispielsweise der russische Brückenbau über die Meerenge und die Festsetzung von Fischern aus der Krim durch ukrainische Behörden. Das wurde beantwortet durch eine Verschärfung der russischen Kontrollen. Dadurch wurde wiederum der Handelsverkehr verzögert. Und nun haben wir erstmals ein Problem mit Militärschiffen.

Welches Interesse hat denn Moskau an einer Eskalation?

Ich denke, im Moment keines. Putin will zunächst den Status quo erhalten – die Frontlinie im Donbass bewegt sich schon seit 2015 nicht mehr. Und er hofft wohl darauf, dass bei den anstehenden Wahlen eine ukrainische Führung an die Macht kommt, mit der er – aus seiner Sicht – leichter verhandeln und vielleicht auch den Konflikt zu einem Ende bringen kann, das den russischen Interessen entspricht.

Eine weitere Eskalation würde Russland strategisch also schaden?

Sie würde den Nationalisten in der Ukraine wieder Aufwind verleihen und könnte über eine Welle des Patriotismus den Krieg gegen die Donbass-Separatisten verstärken – was gegen russisches Interesse ist. Putins Ziel ist es, dass die Ukraine nicht der Nato beitritt und dass Russland nicht die Verbindung zu seinem strategischen Vorfeld verliert.

Wird die Ukraine sich auf eine Deeskalation einlassen?

Ich denke, ja. Der Zweck, den Poroschenko vermutlich verfolgt, ist schon erreicht.

Warum ist der Konflikt denn dann gefährlich?

Die, die eskalieren, denken immer, dass sie damit irgendwelche politischen Zwecke erreichen und zugleich die Eskalationskontrolle behalten können. Aber sie übersehen oft, dass die Kontrolle über die Eskalation nicht nur in ihrer Hand liegt, sondern aus dem Ruder laufen kann.