München - Wer in diesen Tagen an der Westseite der Theresienwiese vorbeischlendert, dürfte sich möglicherweise wundern. Statt durch enge Maschen lassen sich die letzten Vorbereitungen auf dem Wiesn-Areal nun durch deutlich größere Lücken eines normalen Bauzauns beobachten. Der hochmoderne "Secu-Fence" befindet sich nämlich nicht mehr am Festgelände, hier stehen nun normale, feste Bauzäune. Die riegeln auch das gesamte Gelände ringsherum ab.