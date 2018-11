KAD soll "innenstadtnah umziehen"

Rechtzeitig "vor Erreichen der Sollstärke" müsse der KAD innenstadtnah umziehen, heißt es zudem in der Mitteilung der Stadt, "da der gegenwärtige Standort an der Hackenstraße zu klein werden wird". Konkret heißt es dazu weiter: "Ideal wäre, wenn ein zukünftiger Standort den Bedarf der Außendienstkräfte arbeitsergonomisch und mitarbeiterfreundlich abdecken könnte (Spinde, Räume zum Umziehen, Duschen etc.) und einen gewissen Spielraum 'nach oben' zuließe." Das eventuell zur Disposition stehende Objekt Marsstraße 19 sei hierfür optimal geeignet.