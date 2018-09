Allerdings: Für viele Anwohner und Geschäftsleute lässt die Präsenz der neuen Blauen noch zu wünschen übrig. "Ich habe noch keine gesehen", zum Kosmetikerin Lumi D., die in der Zentraldrogerie in der Schillerstraße arbeitet und auch in der Nähe wohnt. Rezeptionistin Manuela H. (50) vom Hotel Wallis in der Schwanthalerstraße wünscht sich mehr Schandis und auch mehr Polizeipräsenz. "Vor allem abends haben viele Angst." Eine Verkäuferin an einem Obst- und Gemüsestand in der Sonnenstraße bezweifelt zudem die Wirksamkeit einiger Maßnahmen: "Die erteilen den Bettlern Platzverweise, aber kaum sind die Schandis weg, sind die Bettler wieder da."