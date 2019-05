Das Spektakel um den jungen Dorfbewohner Phero, der mit seinem Hengst Abenteuer besteht, kam beim Publikum nicht so gut an wie erwartet. Trotz prächtiger Pferde, hoher Reitkunst und Spezialeffekten blieb der große Andrang aus. Kritiker bemängelten, dass die Geschichte unverständlich sei. Auch, dass Akteure nicht selbst singen und die Musik zu laut aus den Lautsprechern dröhnt, kam nicht so gut an.