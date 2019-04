Showdown rückt näher "The Biggest Loser": Melanie musste als Mutter besonders kämpfen

Das eigene Seelenwohl im Blick haben

Mit 130,6 Kilo war Melanie in den Wettkampf gegangen, im Halbfinale konnte sie sich bereits über einen Gewichtsverlust von 50 Kilo freuen. Dass die zweifache Mutter überhaupt mit zu viel Gewicht kämpfen musste, erklärt sie sich heute vor allem mit einer ungesunden Ernährung. "Es war zu viel, zu ungesund und sie zu gestresst. Der schlimmste Faktor an allem war der Stress. Das war mein Dorn, der die 'Entzündungen' ausgelöst hat. All das musste ich mir eingestehen und ändern." Heute esse sie also weniger und gesünder, treibe regelmäßig Sport und vermeide so weit wie möglich Stress.