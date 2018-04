Um nach dem ernüchternden 1:2 im Hinspiel das "Wunder von Bernabeu" noch möglich zu machen, zieht der FC Bayern alle Register. Nach den schlechten Erfahrungen gegen die Königlichen 2014 und 2017 suchten sich die abergläubischen Münchner sogar eine neue Unterkunft in Spaniens Hauptstadt - und das war gar nicht so einfach. "Mir ist aufgefallen, dass wir nicht mehr ganz so viele Hotels finden. Wenn wir verlieren, wechseln wir ja immer das Hotel. Ich hoffe, dass wir jetzt das richtige Hotel gefunden haben", sagte Rummenigge.