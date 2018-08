Showdown der weltbesten Magier, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, RTL, Die Ehrlich Brothers präsentieren: Showdown der weltbesten Magier, Zaubershow

Die beiden erfolgreichen Zauberbrüder, Andreas und Chris Ehrlich, gehen in die nächste Runde ihres magischen Duells. Nach dem großen Erfolg der ersten beiden Teile Ende 2017, lassen die beiden charismatischen Zauberer in zwei weiteren TV-Shows wieder jeweils sechs erstklassige nationale und internationale Magier in drei unterschiedlichen Sparten gegeneinander antreten. Am Ende geht es darum, welches Team gewinnt: Team Andreas oder Team Chris?