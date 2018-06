Show über den Aufstieg von Fox News Russell Crowe: Der nächste Oscargewinner wird zum Serien-Star

In den USA sorgt die oftmals polemische Berichterstattung des Nachrichtensenders Fox News quasi täglich für Kontroverse. Nun wird der Gründung des Fernsehkanals, dem eine enge Zugehörigkeit zur Republikanischen Partei nachgesagt wird, eine eigene Serie beim Kabelfernsehsender Showtime spendiert. Niemand Geringeres als Oscargewinner Russell Crowe (54, "Gladiator") wird in "The Loudest Voice In The Room" in die Rolle des ehemaligen Senderchefs Roger Ailes (1940-2017) schlüpfen, berichtet die US-amerikanische Seite "Entertainment Weekly". Für Crowe wird es das erste Mal sein, dass er ins Serienfach wechselt.