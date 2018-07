Show in Finnland abgesagt Tom Jones im Krankenhaus: Tritt er am Freitag schon wieder auf?

Sir Tom Jones (78, "Sexbomb") will offenbar am Freitagabend schon wieder in York auftreten. Das berichtet die BBC. Allerdings musste der 78-jährige Brite, der sich gerade von einer bakteriellen Infektion erholt, erneut einen Gig absagen. Eine Festival-Performance in Finnland wurde gecancelt. Tom Jones tue es sehr leid, er sei sehr enttäuscht, heißt es auf Twitter. Er sei aber noch nicht fit genug, um auf der Bühne zu stehen.