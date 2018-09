Shitstorm auf Instagram Heidi Klum: Das Netz lacht über Toms "Kindergeburtstag"

Für ihre Follower offenbar ein gefundenes Fressen, um wieder ordentlich zu kritisieren! Während die einen das lustige Trio und vor allem das junge Liebes-Glück von Tom und Heidi feiern, machen sich andere lustig. "Cool, Kindergeburtstag!", "Was soll das? Jungs nehmt die Beine in die Hand und lauft. Die Frau spielt mit euch" oder "Was mich am meistens nervt ist, dass diese Frau so tut als würde sie die beiden seit Jahren kennen", sind unter anderem in den Kommentaren zu lesen.