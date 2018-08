Shirin Soraya im Interview So viel "Sex and the City" steckt in der RTL-Serie "Freundinnen"

Die neue Serie dreht sich um vier Freundinnen, da denkt Frau natürlich sehnsuchtsvoll an "Sex and the City" zurück. Gibt es hier Parallelen?

Shirin Soraya: Ja, gewisse Ähnlichkeiten gibt es da auf jeden Fall. Bei "Freundinnen - Jetzt erst recht" dreht sich auch alles um vier Frauen und ihr Leben, ihre Beziehung zu Männern, ihre Kinder, ihre Arbeit usw. Ich habe "Sex and the City" nicht ganz verfolgt, aber ich glaube, die vier saßen auch öfter im Café oder Restaurant zusammen. Und das ist bei uns zentrales Element: Jeden Tag um 17 Uhr treffen sich die vier Freundinnen in ihrem Lieblingsbistro und besprechen alles, was gerade so los ist in ihrem Leben. Etwas anders ist natürlich der Hintergrund - bei uns spielt sich alles in Grevenbroich ab und nicht in New York. Aber die zwischenmenschlichen Herausforderungen sind bei unseren Freundinnen trotz des etwas anderen Alltags wahrscheinlich gar nicht so anders als bei den Frauen in Manhattan.