Shanghai Knights, Duff, ... TV-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, RTL II, Legenden der Leidenschaft, Episches Drama

Der ehemalige Kavallerie-Offizier Colonel Ludlow (Anthony Hopkins) lebt mit seinen drei Söhnen und seiner Frau in der Wildnis Montanas. Dann verlässt ihn seine Gattin, um den Winter in der Stadt zu verbringen und kehrt nicht mehr zurück. Alfred (Aidan Quinn), der älteste Sohn, strebt eine Karriere in Politik und Wirtschaft an, während der junge Heißsporn Samuel (Henry Thomas) sich ständig für neue Ideen begeistert. Der mittlere Sohn Tristan (Brad Pitt) steht dem Colonel besonders nah. Beim Ausbruch des ersten Weltkriegs meldet sich Samuel freiwillig und seine Brüder beschließen, zu seinem Schutz in der Nähe des Jüngsten zu bleiben.