Der Reihe nach: Kennengelernt hatten sie sich als Nachbarn in Grünwald, den ersten Liebes-Auftritt gab es 2018 auf der Wiesn. Was kaum jemand weiß: Shalimar ist die Tochter von Münchens Starkoch Frank Heppner, der bei Eckart Witzigmann gelernt und im Ratskeller sowie im Restaurant Mark’s im Hotel Rafael (Mandarin Oriental) gearbeitet hat. Heute führt er die euro-asiatischen Fine-Dining-Restaurants Sra Bua im Kempinski Hotel in Tirol und Berlin.