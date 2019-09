Sexy über den Laufsteg Kaia Gerber beeindruckt im schwarzen Rüschenkleid

Mit diesem Outfit zog Model Kaia Gerber (18) alle Blicke auf sich: Bei der Milan Fashion Week präsentierte sie am Mittwoch in einem aufregenden Kleid unter anderem neben Bella Hadid (22) die neue Kollektion von Alberta Ferretti in Mailand. Gerber lief dabei in einem schwarzen transparenten Kleid mit aufwändigen Rüschen über den Laufsteg. Das Highlight der bodenlangen Robe waren einige größere, violette Rüschen, die ab dem Knie aufgesetzt waren und dem Look zusätzlich Dramatik verliehen.