Allerdings sind mit diesem Bild die Schwangerschaftsgerüchte wieder vom Tisch. Vor ein paar Wochen sorgte Cathy in einer Insta-Story für Verwirrung, als sie über Wassereinlagerungen in ihren Beinen sprach und meinte: "Ja, in der Schwangerschaft ist das so." Daraufhin wurde wild spekuliert, ob sie und Mats Hummels ein weiteres Kind erwarten, was Cathy aber umgehend dementierte.