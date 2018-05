Verlobung mit Freund Max? Lena dementiert Gerüchte

Die Fußball-WM startet am 14. Juni. Lena will sich aber nicht von der Arbeit an ihrem neuen Album ablenken lassen. Dennoch gibt sie zu: "Wir machen gelegentlich Viewing-Partys bei uns." Gerüchten über eine Verlobung erteilte Lena Meyer-Landrut eine klare Absage: "Kein Ring und auch keine Schwangerschaft. Aber mir geht es sehr gut!"