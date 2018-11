Die "Victoria's Secret"-Fashionshow wird am 8. November in New York aufgezeichnet. Neben Bella Hadid werden unter anderem auch ihre Schwester Gigi Hadid, Kendall Jenner, Adriana Lima, Behati Prinsloo und Taylor Hill dabei sein. Die musikalische Umrahmung liefern 2018 Shawn Mendes ("In My Blood"), The Chainsmokers ("Something Just Like This"), Rita Ora ("Girls"), Halsey, Bebe Rexha, Kelsea Ballerini und The Struts.