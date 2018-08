Sexy Bild auf Instagram Vanessa Mai: Dieses Foto finden nicht alle Fans gut

Am Dienstag postete die Schlager-Sängerin einen sexy Schnappschuss aus dem Backstage-Bereich auf ihrem Instagram-Profil und posiert dabei in einem ultraknappen Höschen und funkelnder Netzstrumpfhose für die Kamera. Lasziv streckt sie ihre Zunge heraus und hält ihren durchtrainierten Po in die Kamera. Mit dem Schwarz-Weiß-Foto wünscht die Sängerin ihren Fans eine "Gute Nacht".