Sexuelle Übergriffe am Wochenende Exhibitionist und Po-Grabscher: Polizei schnappt Täter

München - Gleich zweimal kam es am Wochenende zu sexuellen Übergriffen in München: Im Westend befand sich am Samstagnachmittag eine 21-jährige Münchnerin auf dem Nachhauseweg, als ihr in der Parkstraße ein ihr unbekannter Mann entgegenkam. Er hielt seinen Mantel mit beiden Händen zusammen. Als er unmittelbar vor ihr stand, öffnete er seinen Mantel und zeigte der Frau sein Geschlechtsteil.