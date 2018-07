Einer der Fahrgäste suchte dabei immer wieder den Blickkontakt zur Auszubildenden – dabei fasste er sich in seinem Intimbereich an. Daraufhin verließ die junge Frau die S-Bahn und stieg in eine U-Bahn in Richtung Fröttmaning/Olympiazentrum um. Der Unbekannte folgte ihr, stellte sich in der U-Bahn direkt hinter sie und begrapschte sie schließlich am Gesäß. Danach verließ er die U-Bahn sofort.