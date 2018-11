Sex-Date vorgetäuscht! Räuber locken Opfer in Schwulen-Forum nach München

Auf der Suche nach einem erotischen Abenteuer war das spätere Opfer am Freitag auf dem Portal "PlanetRomeo" auf das Profil der beiden Männer gestoßen. Noch am selben Tag wurde ein Treffen am Scheidplatz vereinbart. Gegen 17 Uhr gingen die drei Männer gemeinsam in den Luitpoldpark, um sich ein abgelegenes Plätzchen zu suchen. Doch statt zum Austausch von Zärtlichkeiten kam es zum brutalen Übergriff.