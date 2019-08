Auch wenn die letzte Folge von "Sex and the City" nun schon vor über 15 Jahren über die Bildschirme flimmerte, so verstehen sich die Stars der erfolgreichen TV-Serie - vielleicht mit Ausnahme von Kim Cattrall (62) - noch immer blendend. Das bewies nun Schauspieler Chris Noth (64) alias Mister Big mit einem Instagram-Bild samt zotigem Spruch: "Es ist ein flotter Dreier", schrieb der Mime zu einem Partyfoto von sich nebst Charlotte-Darstellerin Kristen Davis (54).