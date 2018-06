"Sex and the City" machte sie berühmt Die US-Modedesignerin Kate Spade ist tot

Trauer in der Modewelt: Wie mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf das New Yorker Police Department berichten, ist die US-amerikanische Modedesignerin Kate Spade am Dienstag tot in ihrem New Yorker Apartment gefunden worden. Sie wurde 55 Jahre alt. Demnach habe die Designerin Selbstmord begangen. Spade sei von ihrer Haushälterin gefunden worden, die um 10:30 Uhr einen Notruf abgesetzt habe.