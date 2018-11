München - Baum- und Biergartenfreunde wird dies gleichermaßen schmerzen: Montag wird am Viktualienmarkt, genauer gesagt im Wirtsgarten des Gasthauses "Der Pschorr", eine Robinie gefällt. Die Fällung sei notwendig, heißt es, weil der Baum "wegen vorhergehender Schnittmaßnahmen" faule Stellen am Stamm zeigt. Noch dazu neigt er sich deutlich, was die Standsicherheit gefährde.