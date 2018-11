Seine Qualitäten

"Er ist ein großes Talent und hat super Stärken: Speed, Power und Technik. Deswegen versprechen wir uns viel von ihm", sagte Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der den Davies-Deal im Sommer einfädelte.

Der Kanadier unterschrieb einen Vertrag bis 2023, ab Januar ist er spielberechtigt. In der Major League Soccer (MLS) gelangen Davies in der vergangenen Saison acht Tore und zehn Vorlagen in 31 Spielen für Vancouver, der Linksfuß kam meist als Linksaußen zum Einsatz – und wurde zum besten jungen Spieler der Liga gewählt.

Auch der schwedische Superstar Zlatan Ibrahimovic (LA Galaxy) wurde auf Davies aufmerksam. "Er darf nicht zu viel Respekt vor den großen Spielern zeigen", riet er Davies vor dem Wechsel zu Bayern: "Es liegt an ihm, den Rest zu erledigen. Ich sehe eine strahlende Zukunft."

Seine Herkunft

Davies' Eltern kommen aus Liberia. Sie flüchteten während des Bürgerkriegs, Davies kam in einem Flüchtlingslager in Ghana zur Welt – am 2. November 2000. Als Davies fünf Jahre alt war, zog seine Familie weiter nach Kanada. Die Familie war arm, konnte sich die Gebühren für einen Fußballklub gar nicht leisten.

Erst über ein kostenloses Schulprogramm kam Davies zu regelmäßigem Training. Über Toronto und Edmonton ging es für den Youngster schließlich nach Vancouver.

Sein sportlicher Werdegang

Nach einem Probetraining in Vancouver unterschrieb Davies seinen ersten Profivertrag – da war er gerade 15 Jahre alt, ein absolutes Ausnahmetalent. Sein Debüt in der höchsten US-Liga gab er ebenfalls mit 15, mit 16 wurde er dann kanadischer Staatsbürger und der jüngste Nationalspieler in der Historie des Verbandes.

Sein Vorbild

Davies selbst nennt Barcelona-Star Lionel Messi als sein großes Idol. Craig Dalrymple, der Technische Direktor der Jugendakademie der Vancouver Whitecaps und damit Davies' Entdecker, vergleicht den Tempodribbler mit anderen Topspielern. "Ich würde sagen, dass er Kylian Mbappé ähnelt. Aufgrund der Power und der Geschwindigkeit. Oder früher Thierry Henry", sagte Dalrymple bei "Spox" und "Goal".

Seine Hobbys

Davies hört gern Rap-Musik, besonders US-Star Drake zählt zu seinen Favoriten. Davies singt auch selbst mal mit oder tanzt in der Kabine. Davies ist ein Familienmensch, den langjährige Wegbegleiter als bescheiden, respektvoll – aber auch sehr fleißig und ehrgeizig beschreiben: "Ich will mich jeden Tag im Training beweisen und hart arbeiten", sagte Davies: "Und ich hoffe, dass ich in einigen Spielen zum Einsatz komme."

Das ist auch der Plan der Bayern. "Alphonso wird die vier Wochen vor der Winterpause ganz normal mit der Mannschaft mittrainieren", sagte Salihamidzic: "Ab dem 4. Januar wird er Teil des Kaders und spielberechtigt sein. Wir freuen uns auf ihn. Ich bin sicher, er wird sich hier beim FC Bayern weiterentwickeln und uns weiterhelfen." Na dann los, Phonzy!

Im Video: So machte Bayern den Davies-Deal perfekt