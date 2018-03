Im April wird sich der Kirchenvorstand damit befassen

Diese Förderung spiele für die Entscheidung der Christuskirche keine Rolle, so Pfarrer Reuter. Im April werde sich der Kirchenvorstand mit dem Thema beschäftigen und die unterschiedlichen Argumente abwägen. Offen sei nicht zuletzt die Frage, ob man bei einer positiven Grundsatzentscheidung die Kirche selbst oder das Gemeindehaus am Gutenbergweg mit WLAN via Godspot ausstatte – oder auch beides. Wobei es im Gemeindehaus dank Freifunk bereits eine Versorgung mit Internet gebe. "Wir werden", kündigt Reuter an, "die aktuelle Diskussion zum Anlass nehmen, genau zu prüfen, mit welchem Anbieter welche technische Umsetzung in welchem Gebäude am besten ist."

In welche Richtung seine Präferenz geht, daraus macht der 41-Jährige kein Hehl. Freies WLAN anzubieten, könne "im wahrsten Sinne des Wortes dafür sorgen, dass Menschen Zugang zu kirchlichen Räumen bekommen und spüren, dass sie hier willkommen sind". Dieser Effekt, so Felix Reuter, könne besonders bei jüngeren Leuten eintreten. Gleichwohl sehen auch etwas ältere Semester der Ausstattung der evangelischen Kirchen in Landshut mit WLAN mit kaum verhohlener Begeisterung entgegen. Matthias Flothow etwa, von 2003 bis 2012 Pfarrer der Erlöserkirche, hat sich dieser Tage aus seinem Ruhestand gemeldet.