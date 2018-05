Serien-Star im Interview "Sturm der Liebe": Gefasster Abschied von Mona Seefried

Die erfolgreiche Telenovela "Sturm der Liebe" (wochentags, 15:10 Uhr, das Erste) begeistert seit Herbst 2005 ihre Fans. Und ebenso lang ist auch die Wiener Schauspielerin Mona Seefried (61) schon mit an Bord. Doch mit der 2921. Folge, die der Sender am heutigen Mittwoch (16.5.) ausstrahlt, verabschiedet sich Charlotte Saalfeld nun vom Hotel Fürstenhof und damit auch ein für alle Mal von den Zuschauern. Warum sie aufhört, was sie vermissen wird und worauf sie sich jetzt am meisten freut, verrät Seefried der Nachrichtenagentur spot on news im Interview.