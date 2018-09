Kimmich: Bei uns geht es immer Schlag auf Schlag

Kimmich bestritt in seiner ersten Saison in München bereits 32 Pflichtspiele – im Gegensatz zu seinem vorherigen Verein RB Leipzig lief bei den Bayern vor allem nach den Spielen so einiges anders. Ihm zufolge werden Siege beim Serien-Meister nicht so sehr gefeiert, wie bei anderen Klubs. "Hier bei Bayern München ist es nicht so, dass du nach einem Sieg feiern kannst. Es ist eher so, dass du weißt 'Jetzt habe ich drei Tage meine Ruhe, weil jetzt erstmal keiner was sagen kann'. Das habe ich zum Beispiel aus Leipzig anders gekannt – da waren es immer enge Duelle, man wusste, man kann jedes Spiel verlieren. Da wurde der Sieg noch mehr gefeiert. Hier in München wird es einfach mehr vorausgesetzt und es ist mehr 'Pflichtaufgabe erfüllt'".