Serien in Überfluss Binge-Watchers Paradise: Die besten Streamingdienste für Serien-Fans

Am 24. März geht mit Disney+ zudem ein neuer Konkurrent in Deutschland ins Streaming-Rennen. Besonders auf den "Star Wars"-Ableger "The Mandalorian" dürften viele deutsche Fans sehr gespannt sein. Ansonsten wird sich erst zeigen müssen, ob der Dienst auch für Serien-Liebhaber geeignet ist. In etwa die noch kommenden Serien "The Falcon and the Winter Soldier" und "Loki" aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) könnten echte Hits werden. Wer bis zum 23. März eine Mitgliedschaft beantragt, der bekommt ein Jahresabo für knapp 60 Euro.