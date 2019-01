Serien-Comeback auf SYFY "Midnight, Texas": "SATC"-Star Jason Lewis im Bann der Dämonen

Darum geht es in "Midnight, Texas"

Zentrum der Geschichte ist ein junger Mann namens Manfred (François Arnaud), der eine besondere Gabe in sich trägt. Als Medium ist er in der Lage, Verbindung mit dem Totenreich herzustellen und so mit längst verstorbenen Seelen in Kontakt zu treten - etwa mit seiner toten Großmutter. Die steckt ihm sogleich, dass es ein zurückgezogenes Örtchen mitten im Nirgendwo gäbe, an dem er und seine Kräfte bestens aufgehoben wären - das Städtchen Midnight.