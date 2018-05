Serie über Fußballerinnen Cristiano Ronaldo produziert Fußball-Drama für Facebook

Das Drehbuch wurde demnach von Liz Garcia und Josh Harto geschrieben, die gemeinsam schon die Serie "Memphis Beat" mit Jason Lee (48, "My Name Is Earl") erschaffen haben. Das angekündigte Fußball-Drama im Serienformat soll anhand einer buntgemischten und erfolgreichen Fußballmannschaft die Wichtigkeit zeigen, Rassismus und Vorurteile gegenüber Menschen mit anderer Religion zu besiegen. Gleichzeitig werden die persönlichen Geschichten der einzelnen Teammitglieder gezeigt, ihre Liebe und Freundschaft, aber auch ihre Probleme.