Das Studio 9 auf dem Bavaria Filmgelände in der Nähe von München war am Dienstagabend the place to be, denn dort feierte die neue Sky Original Production "Das Boot" ihre Premiere. Eigens dafür war die große Halle mit einer der größten Leinwände in Deutschland und einem ganz besonderen Soundsystem in einen gigantischen Kinosaal umfunktioniert worden. Spätestens als nach der Vorführung der ersten beiden von insgesamt acht Folgen der riesige Cast samt Crew und den vielen beteiligten Produzenten auf der Bühne stand, war klar: Kleiner hätte man dieses Event nicht dimensionieren können.