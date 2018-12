Serie geht in die zweite Runde "Das Boot": Die zweite Staffel ist schon beschlossene Sache

Marcus Ammon, der Vize-Präsident bei Sky Original Production, hatte von Beginn an mit dem Erfolg der Serie gerechnet: "Wir waren von Anfang an überzeugt, gemeinsam mit unseren Partnern etwas ganz Außergewöhnliches kreieren zu können, das mit einer vielschichtigen und doch unterhaltsamen Story sowie einem herausragenden Cast besticht. Nun freuen wir uns auf die Arbeit an einer zweiten Staffel", heißt es in der Pressemitteilung des Senders.