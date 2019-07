München - Der Frisuren-Vergleich mit Leroy Sané gefiel Serge Gnabry überhaupt nicht. "Das ist richtig mies, was du da sagst", erklärte Gnabry gestern Abend auf Nachfrage der AZ und lächelte in die Runde. Ob Gnabry seine Rasta-Mähne in einer anderen Liga sieht als die seines DFB-Kumpels? Dabei könnten er und Sané mit ihrer Haarpracht aktuell auch Zwillinge sein.