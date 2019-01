Trotz allem bewahrte sie die Fassung, bat darum, den Anschluss wieder freizuschalten, wie von ihr angegeben, bis Ende August. "Alles, was sie mir versprachen, war, dass sie ab etwa Mitte August meinen Anschluss wieder freischalten können", sagt Tzschentke, "aber für mich wäre es wichtig gewesen, die erste Hälfte des August erreichbar zu sein, eben zu meinem 80. Geburtstag."

Ein Blumenstrauß zur Entschuldigung - er kam nicht an

Die Telekom-Mitarbeiterin machte nun immerhin einen Vorschlag: Sie solle sich doch ein Prepaid-Handy kaufen, dessen Kosten dann die Telekom übernehmen würde, aber: "In der ganzen Hektik des Umzugs hatte ich keine Zeit, mir das auch noch zu organisieren", sagt Tzschentke.

Frustriert von der Telekom wandte sie sich an ihren Nachbarn. Der gab ihr sein Internet-Passwort. "So war ich zumindest per Mail erreichbar", sagt sie. Dass sich einige Freunde und Verwandte zu ihrem 80. große Sorgen machten, weil sie Tzschentke telefonisch nicht erreichen konnten, war aber nicht zu vermeiden. Erst als die AZ bei der Telekom nachhakt, gesteht das Unternehmen alle Fehler ein, entschuldigt sich - und setzt die Pannenserie fort. Eine Sprecherin versprach vor etwa zwei Wochen, Tzschentke als Entschuldigung einen schönen Blumenstrauß zu schicken. Er kam aber nie an.

Und das sagt die Verbraucherzentrale

Die Verbraucherzentrale Bayern zur AZ: "Fälle dieser Art sind uns nicht geläufig. Eigentlich steht der Verbraucherin im vorliegenden Fall ein Anspruch auf Schadensersatz zu, weil die Telekom den Telefonanschluss nicht vertragsgemäß bis Ende August zur Verfügung gestellt hat." Der Schadensersatz würde ungefähr die Kosten für einen Telefonanschluss betragen.



Renner weiter: "Allerdings hat die Telekom der Dame nach der frühzeitigen Stilllegung eine Alternative angeboten, nämlich die Kostenübernahme für ein Prepaid-Handy. In ähnlichen Konstellationen hat der Bundesgerichtshof schon mehrfach entschieden, dass das ausreichend ist. Da Frau Tzschentke das Angebot nicht angenommen hat, hat sie leider keinen weiteren Anspruch gegen die Telekom."

Dass sich ein Telefonanbieter mit einem Blumenstrauß entschuldigt, "ist uns allerdings auch noch nicht zu Ohren gekommen".



