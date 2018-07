München – Immer wieder soll die 38-jährige Tatverdächtige ältere Personen angesprochen und ihnen eine herzerweichende Lügengeschichte aufgetischt haben: Angeblich leide sie an einer schweren Krankheit, deren Behandlung all ihr Geld verschlinge. So habe sie nun nicht mehr genug für die Miete übrig und stehe gemeinsam mit ihrer 15-jährigen Tochter kurz vor der Obdachlosigkeit.