Giesing – Weil er den Mann schon länger nicht mehr gesehen hatte, hatte der Vermieter einer Wohnung in der Weißenseestraße bereits im Juni 2016 einmal die Polizei gerufen, weil er sich um seinen Mieter sorgte. Damals trafen die Beamten den Mann dann allerdings in seiner Wohnung an. Als sich der besorgte Nachbar am Sonntag, den 8. Juli 2018, erneut an die Polizei wandte, machte niemand mehr die Türe auf.