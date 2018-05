Sender lotet Möglichkeiten aus Nach dem Aus von "Roseanne": Plant ABC ein Spin-off?

Das Problem: Roseanne Barr hat die Serie selbst erfunden und auch deren Charaktere angelegt. Bei einer Fortführung ohne sie würde die Schauspielerin dennoch finanziell profitieren, was ABC und damit auch der übergeordnete Disney-Konzern unter allen Umständen verhindern möchte. Eine Möglichkeit wäre aber, die Serie unter anderen Vorzeichen neu zu produzieren, ein echtes Spin-off also. Angeblich sollen sich die Senderchefs noch in dieser Woche zusammensetzen, um über weitere Schritte zu beraten.