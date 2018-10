Seltsame Umbauten Demi Lovato wird ihr Haus nicht los

Es sei ziemlich schwer zu vermitteln, auch weil Lovato einige Baumaßnahmen durchführen ließ, die potentielle Käufer abschrecken. So habe sie unter anderem die Garage in einen begehbaren Kleiderschrank umfunktioniert. Das Sicherheitstor an der Einfahrt stehe außerdem aus Versehen auf öffentlichem Grund und müsste zurückversetzt werden. Lovato sei allerdings bereits mit dem gewünschten Kaufpreis entgegen gekommen. Mittlerweile verlange sie nur noch 9 statt der ursprünglichen 9,5 Millionen US-Dollar.