Seltenes Interview mit Beatrice Prinzessin Eugenie: Sie ist kein royales Brautmonster

Bei all dem Druck fließen bei den royalen Schwestern auch mal Tränen, wie sie britischen Medienberichten zufolge in dem Interview ebenfalls preisgaben. Einmal seien sie vor einer Gartenparty im Buckingham Palast von ihren Gefühlen übermannt worden. Zunächst habe Beatrice die Tränen nicht zurückhalten können, eine Stunde später habe auch Eugenie angefangen zu weinen. Sie hätten sich gegenseitig umeinander gekümmert. Die Schwestern seien füreinander der "Fels in der Brandung".

Prinzessin Beatrice werde demnach bei der Hochzeit ihrer Schwester als "maid of honour" auftreten, also als erste Brautjungfer. Die 29-Jährige, die am 8. August ihren 30. Geburtstag feiern wird, schwärmte von ihrer kleinen Schwester: "Euge ist toll. Sie ist eine sehr moderne Braut."