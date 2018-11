Seltener Auftritt des Serienstars Wiedersehen mit "Hart aber herzlich"-Star Stefanie Powers

Die Schauspielerin besuchte die "Hollywood Christmas Parade", die am Sonntag in Los Angeles zum 87. Mal abgehalten wurde. Auf dem roten Teppich zum Event posierte sie für die Fotografen und machte dabei in ihrem Lässig-Look, bestehend aus grobem Strickpulli, Stretchhose und legeren Schuhen, eine tolle Figur. Die Oliv-Töne der Kleidung unterstrichen nicht nur ihre Augenfarbe, sie bildeten auch einen tollen Kontrast zum roten Bob der schlanken Künstlerin. Passend zum vorweihnachtlichen Anlass hatte sich Powers zudem einen knallroten Schal umgelegt.