Selten private Einblicke Ist Irina Shayk eine Helikoptermutter?

"Die Zeit vergeht so schnell"

"Jeden Tag" leide sie an "mom guilt", was bedeute, dass sie von mütterlichen Schuldgefühlen geplagt werde, sobald sie nicht bei ihrem Kind sei. Jede Mutter kenne das, ist sich Shayk sicher. "Die Zeit vergeht so schnell", gibt die 32-Jährige zu bedenken. Man müsse "in den Tag hinein leben". Doch daran arbeite sie noch und versuche, "nicht zu hart mit mir selbst zu sein".