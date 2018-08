Doch betrachtet man das Selfie genauer, fällt auf: In der Sonnenbrille spiegelt sich eine Hand am Lenkrad sowie ein vorausfahrender Lkw. Wurde das Foto also während der Autofahrt von Barbara Schöneberger selbst aufgenommen, wie viele Fans kommentieren? "Geht gar nicht", "Handy weg am Steuer" oder "schlechtes Vorbild" ist unter dem Foto zu lesen.