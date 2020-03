Selbstdarstellung wird zum Verhängnis Fotograf verklagt Topmodel Bella Hadid wegen Instagram-Post

Ein Instagram-Post handelt US-Topmodel Bella Hadid (23) möglicherweise mächtig Ärger ein. Ein Fotograf verklagte die US-Amerikanerin jetzt angeblich wegen unerlaubter Veröffentlichung der Aufnahme. Wie das Klatschmagazin "Page Six" der "New York Post" meldet, teilte Hadid das Foto am 9. September vergangenen Jahres mit ihren rund 28,5 Millionen Followern. Darauf trägt sie eine Mütze von Tommy Hilfiger. "@zendaya hat diesen Hut gemacht, also werde ich diesen Hut tragen, bis ich diesen Hut nicht mehr tragen kann @tommyhilfiger", schrieb das Topmodel auf seinem Instagram-Account.