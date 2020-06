Wenn man den Bayern-Machern an diesem Pfingstwochenende so zuhörte, soll der aktuelle Höhenflug erst der Anfang von etwas noch viel Größerem sein. Ehrenpräsident Uli Hoeneß sprach im BR-Interview bereits von einer "neuen Ära" und präzisierte: "Ich glaube, dass wir an der Schwelle zu einer neuen, tollen Generation sind."