Selbst fotografiert Witwe von Helmut Kohl übergibt Museum letztes offizielles Porträtfoto

Das Bild war am 1. Juli 2017 beim europäischen Staatsakt für Kohl in Straßburg und beim anschließenden Requiem im Speyerer Dom ausgestellt worden. In dem Gotteshaus fand vor wenigen Wochen auch zum Ende des Trauerjahres eine Messe für den früheren Kanzler und rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten statt. Kohl war am 16. Juni 2017 im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim gestorben. Er liegt im Adenauer-Park in Speyer begraben.