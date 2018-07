Düsseldorf - Ein Vater soll seine siebenjährige Tochter nach einem Ehestreit im Internet getötet haben. Der 32-Jährige habe das weinende Kind nach ersten Erkenntnissen bei einem Videotelefonat mit der Mutter am Donnerstag mit einem Gegenstand bedroht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Düsseldorf mitteilten. Die Frau alarmierte daraufhin die Beamten. Spezialeinsatzkräfte überwältigten den Mann vor seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Er wurde festgenommen.