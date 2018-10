München - Die Aufarbeitung des SEK-Einsatzes in Germering wird die Polizei noch längere Zeit beschäftigen. Wie die AZ aus Ermittlerkreisen erfuhr, soll der Schaden an den fünf Polizeiautos annähernd so hoch sein, wie die Summe, fast 300.000 Euro, die sich in dem Geldautomaten befand, den die beiden Täter mit Gas in die Luft jagen wollten.